РИАМО - 19 фев. До 2021 года инвестор планирует построить в подмосковных Бронницах гостиничный комплекс и досуговый центр с причалом на берегу Москвы-реки, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Виктор Неволин.

«Учитывая, что здание (гостиницы – ред.) будет расположено в центре города, где есть инфраструктура, замечательный вид, проект будет интересен и крупным сетевикам, и банкам, и другим компаниям. Они смогут занять первые этажи», - сказал Неволин.

Проект реализует ООО «Регион». В планах у инвестора – строительство гостиницы на 70-80 номеров и молодежного семейно-досугового центра с причалом на берегу Москвы-реки. Осуществить проект планируется до 2021 года. Объем инвестиций составляет около 60 миллионов рублей.

«Что касается причала, с точки зрения организации семейного отдыха это интересная идея, хоть и не новая: путешествия по Москве-реке в сторону Коломны пытались организовать и раньше. Хочется надеяться, что новый проект ждет успех», - отметил глава муниципалитета.

Неволин добавил, что в настоящее время инвестиционный проект находится на рассмотрении в правительстве Московской области. Для его согласования необходимо уточнить границы охранной зоны объекта культурного наследия федерального значения – соборного комплекса Архангела Михаила.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал развитие туризма одной из главных задач региональных властей. Он подчеркнул, что подмосковная инфраструктура и сервис должны «успевать за туристом».