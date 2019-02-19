РИАМО - 19 фев. В одной из квартир 10-этажного жилого дома на улице Автозаводская в Москве произошел пожар, один человек самостоятельно покинул квартиру, спасатели ликвидировали возгорание, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«Восемнадцатого февраля в 21:23 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Автозаводская, дом 3, где происходило загорание в одной из квартир, расположенной на 10-м этаже 10-этажного жилого дома», – говорится в сообщении.

Площадь пожара составила около 20 квадратных метров. До прибытия пожарно-спасательных подразделений горевшую квартиру самостоятельно покинул один человек, его осматривают медики.

В 21:41 пожар был ликвидирован.