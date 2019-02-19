РИАМО - 19 фев. Исполняющего обязанности главы подмосковного Дзержинского, бывшего главу Пушкинского района Сергея Грибинюченко задержали по подозрению в получении взятки, сообщила РИАМО представитель пресс-службы Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы Пушкинского муниципального района Московской области Сергея Грибинюченко. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», - сказала Иванова.

По данным следствия, 18 февраля на парковке одного из торговых центров в Подмосковье Грибинюченко получил от лица, действующего под контролем сотрудников правоохранительных органов, взятку в размере 20 тысяч долларов США.

«Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за общее покровительство одной из частных компаний при исполнении муниципальных контрактов, заключенных с администрацией Пушкинского муниципального района Московской области. После получения незаконного денежного вознаграждения должностное лицо было задержано следователями ГСУ СК по Москве совместно с сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Москве и УФСБ по Москве и Московской области», - отметила Иванова.

На момент задержания Грибинюченко занимает должность исполняющего обязанности главы подмосковного городского округа Дзержинский.

В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.