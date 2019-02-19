РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 18 фев. Четыре жилых корпуса с подземным паркингом построят в жилом комплексе «Микрогород в лесу» рядом с деревней Марьино подмосковного Красногорска в 2021 году, дома рассчитаны почти на 900 квартир, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Застройщик известил Главгосстройнадзор о начале строительства четырех корпусов с единым подземным паркингом вблизи деревни Марьино в городском округе Красногорск. Новостройки будут возведены на территории жилого комплекса «Микрогород в лесу» в 2021 году», – говорится в сообщении.

Застройщиком объекта выступает ООО СЗ «КВАЗАР».

«Согласно проекту, площадь четырех корпусов переменной этажности – от 12 до 15 – составит 104 395 квадратных метров. Дома рассчитаны на 896 квартир жилой площадью 58 656 квадратных метров», – отметил начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

На первом этаже предполагается разместить административные помещения общего пользования. Подземный паркинг рассчитан на 809 машино-мест.

«Жилые секции домов будут расположены таким образом, что внутри корпусов образуется обособленное внутридворовое пространство с зонами отдыха и пешеходно-прогулочным пространством. Проектом предусмотрено обустройство площадок для игр детей, спортивных площадок и мест для отдыха», – добавляется в сообщении.

Отмечается также, что в благоустройстве учтут требования доступности для маломобильных групп населения.