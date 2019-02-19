РИАМО - 19 фев. При предъявлении военного билета на кассе вход в Музей Победы будет бесплатным 23 февраля, обладатели военного билета смогут также бесплатно посетить один из сеансов в кинотеатре музея, говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

«Так, в этот день Музее Победы для гостей выступит Сводный детский духовой оркестр «Юные фанфары России». В исполнении 1 тысячи молодых музыкантов прозвучит классическая и современная эстрадная музыка. Перед Залом Славы развернутся интерактивные площадки, где реконструкторы проведут «Уроки живой истории», а в кинотеатре покажут фильмы «Т-34», «Спасти Ленинград», «Офицеры», – говорится в сообщении.

Для посетителей будут открыты все постоянные и временные экспозиции, в том числе новый уникальный выставочный проект «Война: день за днем».

На площадке боевой техники Музея Победы пройдет детский квест «Герои снежной крепости».

Кроме того, с 10:00 до 19:00 23 февраля каждые полчаса от станции метро «Парк Победы» до главного здания музея будут ходить бесплатные автобусы.

Праздничная программа начнется в 13:00, музей будет открыт для посетителей до 21:30.

Завершится День защитника Отечества праздничным салютом, который начнется в 21:00 и продлится около 10 минут. Площадка около Музея Победы станет одним из самых комфортных мест, где можно посмотреть красочное действо.