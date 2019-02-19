РИАМО - 19 фев. На западе Москвы на Очаковском шоссе в здании автосервиса загорелись кровля и утеплитель, спасатели ликвидировали возгорание, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«Девятнадцатого февраля в 00:41 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: шоссе Очаковское, дом 5 «А», где происходило загорание деревянного обрешетника кровли и утеплителя в одноэтажном здании автосервиса», – говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. В 01:44 пожар был локализован, а 01:46 – ликвидирован.

Сведений о пострадавших не поступало.

В тушении пожара от МЧС принимали участие 38 человек личного состава, 11 единиц техники.