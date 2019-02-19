РИАМО - 19 фев. Бронницкий ювелирный завод совместно с Автомобильно-дорожным колледжем Бронниц запустили программу дополнительной подготовки студентов по специальности «Ювелирное дело», сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Виктор Неволин.

«Здесь (на заводе – ред.) сохраняется интересная традиция – продолжение трудовых семейных династий. В 2018 году на заводе начала действовать совместная с Автомобильно-дорожным колледжем программа дополнительной подготовки студентов по специальности «Ювелирное дело», чтобы молодежь могла принять участие в региональном и национальном этапе чемпионата «Молодые профессионалы», - сказал Неволин.

Теоретическую и практическую подготовку учащиеся программы проходят в цехах реально действующего производства под руководством опытных мастеров.

По словам главы муниципалитета, ювелиры входят в число востребованных вакансий в Бронницах. Кроме того, городу нужны медработники, водители, столяры, плотники. В целом безработица в округе за год снизилась на 26%. В 2019 году в Бронницах планируют создать порядка 400 рабочих мест.