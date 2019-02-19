РИАМО - 19 фев. На Каширском шоссе в Москве произошло столкновение легкового автомобиля и машины скорой помощи, в результате происшествия пострадали два человека, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы столичной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 18 февраля.

«На Каширском шоссе, дом 80 произошло столкновение легкового автомобиля и машины скорой помощи. Двое пострадали», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что обстоятельства произошедшего выясняются.