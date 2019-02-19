РИАМО - 19 фев. «Ласточки» перевезли свыше 508,4 тысячи пассажиров на Московском центральном кольце 18 февраля, это стало новым суточным рекордом МЦК, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Более 508,4 тысячи пассажиров перевезли «Ласточки» на Московском центральном кольце (МЦК) 18 февраля. Это новый суточный рекорд, превышающий предыдущий более чем на 8 тысяч человек», – говорится в сообщении.

Предыдущий суточный рекорд по пассажиропотоку на МЦК был установлен 7 ноября 2018 года – тогда «Ласточки» перевезли более 500 тысяч человек.

В 2018 году компания «РЖД» совместно с правительством Москвы открыла для пассажиров сразу несколько новых станций на радиальных направлениях Московской железной дороги, построенных в рамках интеграции с МЦК: Савеловском, Курском, Рижском, Горьковском и Павелецком, годом ранее - на Казанском направлении. В настоящее время работы по интеграции продолжаются.