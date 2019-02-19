РИАМО - 19 фев. Промышленный комплекс и причал на Москве-реке начнут строить в подмосковных Бронницах в 2019 году, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава муниципалитета Виктор Неволин.

По его словам, причал позволит развивать водное транспортное сообщение и запустить прогулочные катера. Инвестиционный проект реализует ООО «Эвэн».

«Договор уже получил номер в регистрационной палате, и в 2019 году начнут проектирование. К активной фазе строительства компания приступит в ближайшее время», - сказал Неволин.

Компания «Эвэн» собирается построить промышленный комплекс, включающий завод по производству топливных и гидравлических баков для автотранспорта, сборочный цех механических коробок переключения передач для грузовых и пассажирских автомобилей, причал, офисное здание.

Общая сумма инвестиций по проекту составляет около 300 миллионов рублей. Строительство планируют завершить в 2021 году.

Ранее в рамках рабочей встречи президента России Владимира Путина с губернатором Московской области Андреем Воробьевым глава Подмосковья заявил, что региональные власти прикладывают максимальные усилия для привлечения в Московскую область отечественных и зарубежных инвесторов.