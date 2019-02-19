РИАМО - 19 фев. В Фармацевтическом проезде на севере Москвы произошел пожар в мансарде над гаражами, площадь возгорания составила 100 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по столице.

Во вторник в 05:07 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Фармацевтический проезд, дом 6, строение 3. На месте происходило загорание в мансардной части, надстроенной над четырьмя гаражами.

«Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Принятыми мерами в 05:56 пожар был ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало», - говорится в сообщении.

В тушении пожара от МЧС принимал участие 31 человек и 11 единиц техники.