РИАМО - 19 фев. На МКАД произошло столкновение автомобиля такси и грузовика, в результате происшествия пострадал один человек, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы столичной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 18 февраля.

«На 47-м километре МКАД произошло ДТП с участием автомобиля такси и грузовика. В результате один человек пострадал», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавший оказался зажат в автомобиле. Чтобы извлечь его, потребовалась помощь спасателей.