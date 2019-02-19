РИАМО - 19 фев. Правоохранительные органы столицы задержали мать мальчика, который потерялся в заповеднике «Лосиный остров» и провел в лесу почти сутки, сообщила РИАМО представитель пресс-службы Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

Вечером 17 февраля женщина со своим малолетним ребенком заехала на машине в заповедник «Лосиный остров». По версии женщины, в лесу ребенок убежал и не вернулся. Почти сутки спустя мальчик смог выйти на дорогу, откуда мужчина донес его до заправки.

«В ходе расследования уголовного дела, связанного с исчезновением ребенка, который пробыл один на территории заповедника всю ночь, ввиду противоречивых показаний свидетелей и ребенка, мать последнего задержана для выяснения объективной картины произошедшего и проведения дополнительных следственных действий», - сказала Иванова.

По факту исчезновения ребенка ранее было возбуждено уголовное дело. Изучается психологическая обстановка в семье мальчика, условия его проживания и отношения с родителями.