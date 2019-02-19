РИАМО - 19 фев. В Москве состоится конкурс «Самый талантливый читатель», в отборочном туре смогут принять участие школьники с первого по шестой классы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В Москве пройдет конкурс «Самый талантливый читатель». В отборочном туре могут принять участие учащиеся первых – шестых классов. На этой неделе испытания состоятся в Северном, Северо-Восточном, Центральном, Южном и Восточном округах», – говорится в сообщении.

Соревнования пройдут в разных возрастных группах. Конкурсанты представят свои любимые книги, ответят на вопросы видеовикторины и пройдут квесты на знание творчества российских и зарубежных писателей.

В городском этапе конкурса, который пройдет в марте, смогут принять участие победители отборочного тура. Награждать лучших читателей будут книгами.