РИАМО - 19 фев. В прошлом году крупные бесплатные образовательные бизнес-программы в Москве посетили свыше 100 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В 2018 году общая аудитория бесплатных образовательных программ и таких крупных событий, как бизнес-форум «Трансформация», превысила 100 тысяч человек. Самым популярным направлением стал цифровой маркетинг: обучение по этой дисциплине прошли больше 9 тысяч москвичей», – сообщила заместитель мэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Среди других популярных направлений прошлого года также отмечаемся менеджмент и продажи.

Обучение организует департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы. Присоединиться к занятиям можно бесплатно. Семинары, тренинги и мастер-классы проходят в центрах, расположенных во всех округах столицы, а также на других городских площадках.