РИАМО - 19 фев. На улицах Москвы ко Дню защитника Отечества появятся около 450 плакатов с поздравлениями, их разместят на билбордах, остановочных павильонах и афишных тумбах, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В честь Дня защитника Отечества столичные улицы украсят около 450 плакатов с поздравлениями и изображением эмблемы армии России в виде пятиконечной звезды. Их разместят на билбордах, остановочных павильонах и афишных тумбах», - говорится в сообщении.

С 19 по 23 февраля тематические плакаты появятся на медиафасадах домов №№8 и 28 на Новом Арбате, а также на здании Центрального телеграфа. На фасадах домов-книжек на Новом Арбате запустят поздравительные видеоролики с изображениями солдат, орденов и медалей.

«В каждом показе будет задействовано 540 светодиодных прожекторов и около 60 тысяч светодиодов. Увидеть эти поздравления москвичи смогут уже 22 февраля в 17:57. Их планируется транслировать в течение трех дней», — сказал представитель пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.

На фасаде здания Государственной Думы РФ появится поздравительное панно с 12 флагштоками и триколором. На Тверской улице традиционно будет включена праздничная подсветка.

Специальную программу к празднику подготовили 13 музеев Москвы. Они проведут тематические лекции, концерты и мастер-классы.

Кроме того, ко Дню защитника Отечества в кинотеатрах сети «Москино» столичного департамента культуры пройдут бесплатные показы фильмов с участием Олега Меньшикова, Юрия Яковлева, Алексея Баталова и других известных российских актеров. Посмотреть любимые киноленты на больших экранах можно будет с 22 по 24 февраля в девяти кинотеатрах сети — «Салюте», «Искре», «Спутнике», «Юности», «Туле», «Молодежном», «Сатурне», «Вымпеле» и «Полете». Вход на все сеансы свободный, предварительная регистрация не требуется.