РИАМО - 19 фев. Рожденной на «Городской ферме» на ВДНХ в Москве овечке дали имя Любаша, выбор имени происходил с помощью голосования в социальных сетях, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

С 13 по 18 февраля пользователи социальных сетей выбирали имя для детеныша эдильбаевского барана Елисея и длиннохвостой тонкорунной овцы Долли. Ягненок появился на свет незадолго до Дня всех влюбленных на «Городской ферме». Участникам предлагалось выбрать из пяти романтических имен, в список вошли Любаша, Мирабель, Венера, Амура и Агапи.

«По желанию москвичей овечку назвали Любаша. За это имя отдали свой голос 35% подписчиков страниц выставки в соцсетях. Всего в народном голосовании приняли участие более 3 тысяч человек», – рассказал представитель пресс-службы ВДНХ.

Табличка с именем у вольера, где живет Любаша, появится в начале весны. Овечка уже заметно подросла, освоилась, познакомилась с другими обитателями «Городской фермы». Сейчас ее вес составляет чуть более 3 килограммов

«Внешне Любаша больше похожа на папу – длинношерстного эдильбаевского барана темной масти Елисея. Однако выражение мордочки у нее такое же добродушное и нежное, как у мамы – длиннохвостой тонкорунной овечки Долли. Навестить Любашу могут все желающие ежедневно, кроме понедельника: в будние дни – с 10:30 до 18:30, в выходные и праздничные дни – с 10:30 до 19:30», – отметил представитель пресс-службы.

«Городская ферма» на ВДНХ – это семейный образовательный центр. В нем можно понаблюдать за копытными, енотами, осликами, альпака, кроликами, коровами зебу и козочками. После знакомства с обитателями «Городской фермы» гости могут посетить оранжерею, принять участие в мастер-классе по гончарному делу или изготовить игрушки из сена. Центр открыт ежедневно, кроме понедельника: в будни – с 10:30 до 20:00, в выходные и праздничные дни – с 10:30 до 22:00.