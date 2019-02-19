РИАМО – 19 фев. Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» в Москве готов стать одной из площадок проведения «Тотального диктанта», если организаторы обратятся к руководству сада с соответствующим предложением, сообщил РИАМО директор сада Алексей Ретеюм.

«С нами не связывались, не предлагали. Если предложат - мы согласимся», - сказал Ретеюм.

Он отметил, что «Аптекарский огород» не становился ранее площадкой «Тотального диктанта».

«Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Цель проекта – дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. В 2019 году акция пройдет в России 13 апреля.

Полный список площадок и имена известных чтецов акции «Тотальный диктант» в Московском регионе будут известны к середине марта.