РИАМО - 19 фев. В будни станцией московского метро «Беломорская» пользуются около 32 тысяч пассажиров в день, что на 20% больше пассажиропотока в первые рабочие дни этого года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Станцией метро «Беломорская» теперь пользуются около 32 тысяч пассажиров каждый будний день. Это на 20% больше, чем в первые рабочие дни этого года. «Беломорскую» открыли 20 декабря 2018-го. С 9 по 11 января через эту станцию в метро ежедневно заходили более 25 тысяч человек», - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов, в выходные пассажиропоток на «Беломорской» увеличился примерно на 13%.

«В среднем в феврале каждую субботу или воскресенье станцией пользуются более 17 тысяч горожан, в январе ею пользовались около 15 тысяч человек. У жителей ближайших районов появилось метро в шаговой доступности. Им теперь не приходится доезжать до станций «Ховрино» и «Речной вокзал» на наземном транспорте», - добавил Ликсутов.

Благодаря открытию «Беломорской» удалось перераспределить пассажиропоток на наиболее востребованных станциях. Например, «Речной вокзал» стал на 40% менее загружен на вход. Раньше этой станцией пользовались 68 тысяч пассажиров каждый будний день, теперь — 41 тысяча.

«При проектировании «Беломорской» планировалось, что «Речной вокзал» разгрузится не так значительно. Показатели превысили ожидания», — отметил Ликсутов.

«Беломорскую» построили между станциями «Ховрино» и «Речной вокзал» по просьбе жителей близлежащих районов — Левобережного и Ховрина. Решение о строительстве нового участка зеленой ветки было принято правительством Москвы в 2011 году. Прокладывать участок длиной 2,9 километра начали в августе 2013 года. Через некоторое время от строительства «Беломорской» отказались из-за сложных условий, но потом возобновили его по просьбе местных жителей.

Благодаря станции улучшилась транспортная доступность отдаленных районов севера Москвы: теперь добраться пешком до метро могут жители Левобережного и Ховрина, где в общей сложности живут порядка 140 тысяч человек.