РИАМО - 19 фев. Бесплатные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, подготовят в 19 парках Москвы, гостей ждут мастер-классы, киносеансы на катке и игры в керлинг, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Ко Дню защитника Отечества 19 парков столичного департамента культуры подготовили десятки бесплатных мероприятий. Горожане смогут посетить их в сам праздничный день – 23 февраля. Их ждут мастер-классы, экскурсии, киносеанс на катке, а также игры в керлинг и лазертаг. Отметить День защитника Отечества можно будет в Парке Горького, «Сокольниках», Перовском парке, саду имени Баумана, саду «Эрмитаж» и других зонах отдыха», – говорится в сообщении.

В Парке Горького и «Музеоне» можно будет бесплатно пройти квесты и посетить тематические экскурсии. В 12:00 и 15:00 в «Музеоне» пройдет познавательная прогулка «Маневры под открытым небом».

В 13:00 состоится экскурсия по Парку Горького под названием «Трофеи великих битв». Участникам расскажут, что в 1941–1942 годах больше половины его сотрудников ушли на фронт, а сам парк бомбила немецкая авиация.

Сад «Эрмитаж» приглашает москвичей отметить праздник на катке с искусственным льдом. Вход для мужчин будет бесплатным в течение всего дня. На огороженной площадке на ледовом поле в 14:00 начнутся мастер-классы по керлингу. На них новички смогут освоить основы этого вида спорта. Тренировки проведет мастер спорта по керлингу, тренер параолимпийской сборной России Георгий Давтян.

Те, кто спортивным играм предпочитает просмотр фильмов, в праздничный день могут отправиться в сад имени Баумана. Там работает «КиноКаток» с искусственным ледовым покрытием. Все посетители, у которых есть военный билет, смогут попасть на него бесплатно.

В парке «Сокольники» состоится ежегодный фестиваль «Battle сани». Он пройдет на главной тюбинговой горке «Сокольников» – «Всепогорке» протяженностью 200 метров. Его темой станет «Военная классика». Участникам предстоит сконструировать тематические санки.

В парке «Кузьминки» гости смогут принять участие в «картонной» битве. Она пройдет на главной площади. Орудия и защиту участники смогут сделать самостоятельно на мастер-классе. Им покажут, как из плотной бумаги изготовить обмундирование настоящего рыцаря – щит, шлем и меч.

Ко Дню защитника Отечества специальную программу подготовили 13 музеев и галерей. В них проведут тематические лекции, концерты и мастер-классы, которые стартуют 20 февраля. Кроме того, в сети городских кинотеатров «Москино» с 22 по 24 февраля можно будет посетить бесплатные показы фильмов с участием Олега Меньшикова, Юрия Яковлева, Алексея Баталова и других известных актеров. Вход на киносеансы свободный, без предварительной регистрации.