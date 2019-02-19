РИАМО – 19 фев. Тимковской основной общеобразовательной школе №59 в Богородском округе Подмосковья присвоили имя участника Афганской войны, уроженца Тимкова Андрея Кощеева, соответствующее постановление губернатора Московской области есть в распоряжении РИАМО.

«Присвоить имя А.Н. Кощеева муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Тимковской основной общеобразовательной школе №59», – говорится в документе.

По данным из Всесоюзной книги памяти, Андрей Кощеев родился 14 января 1964 года в деревне Тимково Ногинского района Московской области. В Вооруженные силы СССР призван 1 октября 1982 года. Воевал в Республике Афганистан с апреля 1983 года. Участвовал в 12 боевых операциях и девять раз в сопровождении автоколонн по маршруту Кишим – Файзабад.

Пятнадцатого февраля 1984 года в составе минометного взвода принимал участие в боевых действиях в районе населенного пункта Карамугуль провинции Бадахшан. Огнем его миномета были уничтожены две огневые точки. В один из моментов боя Кощеев огнем из автомата прикрывал товарищей, выносивших раненого разведчика, но сам при этом был ранен в голову. Несмотря на ранение, продолжал вести огонь по противнику. Погиб от пули снайпера.

За мужество и отвагу посмертно награжден орденом Красной Звезды.

Похоронен в деревне Мамонтово.