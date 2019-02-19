РИАМО - 19 фев. Из торгового центра «Июнь» в подмосковных Мытищах эвакуировали более 1 тысячи человек из-за угрозы взрыва, информация о минировании впоследствии не подтвердилась, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

По данным на сайте, 18 февраля в 21:40 в МЧС поступило сообщение о том, что на электронную почту службы охраны торгового центра «Июнь» пришло письмо с информацией о минировании. ТЦ расположен по адресу: Мытищи, улица Мира, дом 51. Была проведена эвакуация 1,1 тысячи человек.

«После обследования помещений ТЦ кинологическими расчетами наличие взрывоопасных веществ (предметов) не подтвердилось, угрозы жизнедеятельности населения нет, вызов ложный», - отмечается в сообщении.