РИАМО - 19 фев. В Москве здание Дома культуры Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» признали объектом культурного наследия регионального значения, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Здание Дома культуры (ДК) Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» внесли в реестр объектов культурного наследия регионального значения», – говорится в сообщении.

Двухэтажное здание возвели в 1949 году в стиле советского монументального классицизма по типовому проекту мастерской Академпроекта. Эта организация занималась строительством объектов Академии наук СССР – научно-исследовательских институтов, обсерваторий, жилых домов, производственных мастерских, а также дачных поселков для ученых. Руководил мастерской знаменитый архитектор Алексей Щусев. Сейчас здание по-прежнему принадлежит Курчатовскому институту, однако теперь носит название «Дом ученых имени Анатолия Александрова».

«Это здание – характерный образец домов культуры 1940–1950-х годов. Примечательно, что фасады строения, а также его интерьеры полностью сохранили свой первоначальный вид. Главный вход украшен классическим портиком с четырьмя колонами. По бокам от него расположены две лестницы с балюстрадами. Боковой фасад дома культуры также отделан декоративной балюстрадой, а внутри, в фойе и зрительном зале, можно увидеть колонны, люстры и лепной декор. Кстати, сквер вокруг здания, разбитый в середине прошлого столетия, со времени своего создания практически не изменился», – отметил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, после присвоения статуса объекта культурного наследия регионального значения Дом культуры находится под охраной государства. Его исторический облик запрещено нарушать, а любые реставрационные работы могут проводиться только под контролем департамента культурного наследия Москвы и после согласования с ним.

Строительство Курчатовского дома культуры началось в 1946 году. Проект предполагал реконструкцию уже находившейся на этом месте здания столовой Всесоюзного института экспериментальной медицины. Возведение здания завершилось в 1949 году, а год спустя состоялось его открытие. В 1960–1970 годах на его сцене часто выступали не только представители научного сообщества, но и знаменитые деятели культуры. Здесь давали концерты пианист Святослав Рихтер, композитор Альфред Шнитке, виолончелист Мстислав Ростропович и оперная певица Галина Вишневская. Свои стихи читали Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина, Владимир Высоцкий и Константин Симонов.

Работа по сохранению и восстановлению памятников архитектуры в Москве ведется постоянно. Список объектов культурного наследия регулярно пополняется. За последние семь лет охранный статус получило около 700 памятников. Из них более 370 являются выявленными объектами культурного наследия, а около 330 – объекты культурного наследия федерального и регионального значения.