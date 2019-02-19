РИАМО - 19 фев. Во вторник в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха опустится до минус 5 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться на периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве минус 2–0 градусов, по области – минус 5–0 градусов», – говорится в сообщении.

Ветер ожидается юго-западного направления со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба.

Синоптики отмечают, что в Москве и Подмосковье вновь намечаются перемены погоды, интенсивный рост атмосферного давления сменится менее интенсивным его падением. Фон атмосферного давления приблизится к норме. После относительного ночного затишья в регионе вновь станет ветрено.

«Понижение или повышение артериального давления, усиление боли в области сердца, головные боли, сосудистые спазмы с приступами мигрени или стенокардии, одышка и другие симптомы часто возникают при таких погодных условиях. Из-за порывистого ветра у людей с психо-эмоциональными нарушениями состояние может ухудшиться вплоть до депрессивного. И даже у здоровых людей в ветреную погоду может нарушиться сон, возникнуть чувство беспричинной тревоги, понижается работоспособность», – отмечается в сообщении.

Если имеются немотивированные тревожно-депрессивные состояния, бессонница, раздражительность, то можно принять успокаивающие средства – валериану, пустырник, травяные чаи с мелиссой или мятой.