РИАМО - 18 фев. РЖД исполнили предупреждение московского УФАС России по признакам злоупотребления доминирующим положением, компания открыла станцию «Электроугли» в Подмосковье в части работы с крупнотоннажными контейнерами, говорится в сообщении пресс-службы столичного управления Федеральной антимонопольной службы РФ.

Поводом для предупреждения послужило уклонение монополиста от законодательно установленной обязанности по обращению в Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) для открытия станции «Электроугли» Московской железной дороги в части работы с крупнотоннажными контейнерами.

«РЖД больше года не исполняли свою обязанность по обращению в Росжелдор в рамках рассмотрения заявки ПАО «Вторметинвест». Организация планировала осуществлять соответствующие работы на своих путях необщего пользования, примыкающих к станции «Электроугли», - говорится в сообщении.

Заместитель руководителя московского УФАС России Никита Полещук отметил, что по итогам анализа действий монополиста было принято решение о необоснованном затягивании РЖД сроков по обращению за открытием станции, что приводит к невозможности заинтересованных компаний осуществлять деятельность на примыкающих путях.

«Подобные действия монополиста могут являться следствием желания уклониться от публичной обязанности по перевозке грузов», – подчеркнул Полещук.

В результате РЖД исполнили предупреждение в установленный срок и направили требуемое обращение об открытии станции в Росжелдор.

«Исполнение РЖД предупреждения и возложенной обязанности по обращению за открытием станции не только устраняет барьеры для деятельности иных лиц, но и может привести к положительным последствиям для самого монополиста ввиду появления возможности оказания возмездной услуги потенциальному контрагенту», - добавил руководитель московского УФАС России Армен Ханян.

Столичное УФАС России не будет возбуждать дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении РЖД в связи с исполнением предупреждения.