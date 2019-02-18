РИАМО – 18 фев. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова изучает информацию о шестилетнем мальчике, пропавшем в заповеднике «Лосиный остров», и уже направила запрос в прокуратуру Москвы.

«Безусловно, необходимо пристально проверить всю информацию, и мы сейчас отправили запрос в прокуратуру, находимся на связи со Следственным комитетом Российской Федерации», – сказала Кузнецова в эфире телеканала «Россия-24».

Предварительная проверка не выявила сведений о проблемах в семье данного мальчика, добавила она.

«Есть сообщения о том, что претензий к семье у органов опеки нет, на учете она не состояла», – отметила омбудсмен.

Вечером 17 февраля женщина на машине со своим малолетним ребенком заехала в заповедник «Лосиный остров». По версии женщины, находясь в лесном массиве, ребенок убежал и не вернулся. Спустя почти сутки мальчик смог выйти на дорогу, откуда мужчина пронес его до заправки.

В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Будет изучена психологическая обстановка в семье пострадавшего ребенка, условия его проживания, отношения с родителями, была ли необходимость реагирования контролирующих органов. Следствие даст правовую оценку и действиям матери ребенка, которая допустила подобную ситуацию.