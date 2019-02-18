РИАМО – 18 фев. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин назвал «чрезвычайной» ситуацию вокруг ареста основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, подозреваемого в хищении 2,5 миллиардов долларов, сообщает Газета.ru.

«Услышал, что я поручился за Калви. Пока еще нет. Другие уважаемые люди уже предложили поручительство. Но хочу обратить внимание, что явно не выполняется установка президента не арестовывать по экономическим составам. Оцениваю эту конкретную ситуацию как чрезвычайную для экономики», – написал Кудрин в Twitter.

Основатель крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok является основным фигурантом уголовного дела о хищении 2,5 миллиардов рублей у банка «Восточный». В рамках расследования задержан сам Калви и еще пять человек, которые арестованы Басманным судом.

Калви обвинения в свой адрес не признал и назвал их лживыми. В частности, в лживом доносе он обвинил члена правления банка «Восточный» Шерзода Юсупова и акционера Артема Аветисяна. По мнению Калви, эти обвинения спровоцированы «корпоративным конфликтом» в банке.

Baring Vostok – один из старейших и крупнейших игроков рынка прямых инвестиций в России и странах бывшего СССР.

Суммарный привлеченный капитал фондов компании составляет свыше 3,7 миллиарда долларов. Фонд входит в состав акционеров таких компаний, как OZON, «ВкусВилл», Etalon Group, Gett, «ЭР-Телеком», «Новомет», банк «Восточный» и других.