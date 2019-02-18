РИАМО - 18 фев. По итогам прошедшего года совокупная задолженность в консолидированный бюджет Московской области уменьшилась на 6,4 миллиарда рублей, или 9%, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной налоговой службы России по региону.

В Подмосковье подвели итоги работы проектного офиса по активизации работы по повышению эффективности урегулирования задолженности по налогам в консолидированный бюджет региона.

«В результате активной совместной работы налоговых органов, правительства Московской области, региональных служб и ведомств совокупная задолженность в консолидированный бюджет региона за 2018 год снизилась на 6,4 миллиарда рублей, или на 9%, составив на начало года 64,5 миллиарда рублей», – сказала руководитель УФНС России по региону Екатерина Макарова.

Она уточнила, что задолженность физических лиц по имущественным налогам сократилась на 7,2 миллиарда рублей, или на 23,3%, составив 23,7 миллиарда рублей.

Сумма задолженности перед консолидированным бюджетом Российской Федерации снизилась на 15,4 миллиарда рублей, или на 10,2%.

Участники совещания подчеркнули особую роль созданных во всех муниципальных образованиях региона межведомственных комиссий, осуществляющих адресную работу с должниками. Так, в 2018 году на заседаниях комиссий были заслушаны около 9 тысяч юридических и физических лиц с общей суммой задолженности 32,2 миллиарда рублей, в том числе по страховым взносам – 10,1 миллиарда.

«В результате сумма погашенной задолженности составила 15 миллиардов рублей. По итогам приглашения должников на комиссии муниципальных образований погашена задолженность в сумме 3,4 миллиарда рублей», – уточняется в материале.

На совещании также была дана оценка положительному опыту адресной работы с должниками в отдельных муниципальных образованиях с целью его распространения на территории всего Подмосковья.