РИАМО - 18 фев. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов прокомментировал итоги рейтинга лучших российских регионов по качеству жизни за прошлый год, он отметил, что добиться высоких позиций в топе удалось за счет слаженной совместной работы законодательной и исполнительной власти, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

По итогам оценки медиагруппы МИА «Россия сегодня» Московская область вновь заняла третье место по качеству жизни среди российских регионов. Такой вывод специалисты сделали после оценки региона по данным Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и иных ведомств.

«Оценка велась ни много, ни мало, по 70 показателям – выдержать проверку по всем сразу было задачей не из простых. Выше нас – только Москва и Санкт-Петербург, но если это крупные мегаполисы, то Московская область смогла добиться таких результатов по итогам комплексной оценки всех муниципальных образований. Это означает, что наши муниципалитеты соответствуют высоким требованиям рейтинга», – сказал Брынцалов.

По его словам, во многом это стало возможным благодаря проводимой административной реформе, когда мы получили возможность выравнивать диспропорции в финансировании, а значит, и в социально-экономическом развитии муниципалитетов.

Он отметил, что уверенное третье место у Подмосковья в рейтинге сразу после двух регионов федерального значения – это результат слаженной совместной работы законодательной и исполнительной власти.

«За реализацию отраслевых программ развития отвечает правительство области, а Московская областная дума обеспечивает правовую базу, без которой эта работа была бы просто невозможна», – пояснил спикер Мособлдумы.

Председатель Мособлдумы добавил, что традиционно высокие показатели область демонстрирует в социальной сфере – это направление является приоритетом и для Мособлдумы в своей законотворческой работе.

«Так, наш бюджет носит социальную направленность: только на развитие образования в регионе на 2019 году выделено 145 миллиардов рублей, а на здравоохранение – свыше 100 миллиардов. Это эффективная политика – за 2018 год после капремонта сдано 167 объектов здравоохранения, открыто 16 новых поликлиник», – уточнил Брынцалов.

Он отметила, что в регионе регулярно принимаются новые законы, направленные на адресную социальную помощь: например, устанавливающие льготы на проезд в общественном транспорте, предоставляющие помощь многодетным семьям, а недавно принят закон о выплатах людям, которые ухаживают за инвалидами на дому.

При этом, по его словам, позиция в рейтинге – это не повод снижать темпы работы, наоборот – нужно стремиться к лучшим показателям.

«Среди наших приоритетных задач сегодня: усиление адресной соцподдержки, развитие экономики, которая позволит создать новые рабочие места, повышение средней заработной платы, реализация новых проектов области, а также развитие доступности образования и здравоохранения в каждом муниципальном образовании Подмосковья», – заключил Брынцалов.