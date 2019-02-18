РИАМО – 18 фев. Автоэксперт Александр Карабанов сообщил, что идея ввести ограничение максимальной скорости в 50 километров в час на территории города негативно скажется на трафике.

Ранее в Госдуме предложили повысить скоростной режим на некоторых федеральных трассах – с такой инициативой выступил первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. Речь идет о дорогах с двумя или более полосами, при этом в городе нужно ввести ограничение 50 километров в час.

«Пятьдесят километров в час, конечно, это та скорость, когда автомобилист успеет затормозить, если увидит пешехода. По крайней мере, вероятность намного больше, нежели сейчас, когда он едет под 80. У нас сейчас так можно ездить по городу безнаказанно. Поэтому, с одной стороны, мера хорошая, с другой стороны, скорость движения по городу сильно упадет. Это можно было бы решить знаками. В любом случае готовимся к сбору денег и падению скорости потока в угоду некоей безопасности», – сказал в эфире Радио «Комсомольская правда» Карабанов.

По его словам, нужно будет смотреть на статистику, «если она снизится хотя бы процентов на 10, то спасем три тысячи жизни – очень хорошо».

В Госдуме отметили, что установка скоростного режима входит в полномочия регионов, и можно не дожидаться изменений федерального законодательства.