РИАМО - 18 фев. В Подмосковье полицейскими задержаны подозреваемые в краже мобильных телефонов на сумму около 5 миллионов рублей, кражу они совершили из салона сотовой связи на улице Чкалова в Жуковском, сообщается на сайте МВД России.

«Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городскому округу Жуковский Московской области задержаны двое приезжих из государств ближнего зарубежья в возрасте 27 и 40 лет, подозреваемые в совершении кражи. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 158 УК РФ», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что злоумышленники в ночное время, разобрав часть стены, проникли в подсобное помещение салона сотовой связи на улице Чкалова и похитили из сейфа мобильные телефоны и электронные наручные часы на сумму около 5 миллионов рублей.

По месту временного проживания задержанных обнаружена большая часть похищенного имущества. В отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.