РИАМО – 18 фев. С 18 февраля и по 18 марта компания «Аэроэкспресс» перевозит волонтеров Зимней универсиады-2019 в аэропорт «Шереметьево», где добровольцы будут встречать и провожать участников и гостей Студенческих игр, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы компании.

По его словам, волонтеры также бесплатно смогут уехать из аэропорта на скоростном поезде после окончания рабочей смены. Для прохода через турникеты перед посадкой на поезд «Аэроэкспресс» волонтерам достаточно будет предъявить свой аккредитационный бейдж, полученный в центре аккредитации, а также документ, удостоверяющий личность.

«Поддержка спортивных мероприятий уже стала доброй традицией для нашей компании. Во время проведения чемпионата мира по футболу и Кубка конфедераций нашими услугами воспользовались 33 и 13 тысяч участников волонтерского движения соответственно. Мы рады оказать помощь в поездках в аэропорты и обратно при организации Студенческих спортивных игр и, конечно же, будем болеть за сборную России», – сказала гендиректор «Аэроэкспресса» Алина Бисембаева.

Всемирная зимняя универсиада 2019 года пройдет со 2 по 12 марта в Красноярске. Для работы по нескольким десяткам направлений, в число которых входят встречи участников и гостей в аэропорту, размещение делегаций, участие в церемониях награждения, организаторы Студенческих игр на добровольной основе привлекли пять тысяч волонтеров. При этом четыре тысячи из них – жители Красноярска, еще одна тысяча участников волонтерского движения прибудет к месту проведения спортивных состязаний со всей России.

«Аэроэкспресс» обеспечивает пассажирское железнодорожное сообщение между столицей и основными аэропортами Московского авиационного узла – «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево». Компания основана в 2005 году и за это время перевезла более 100 миллионов человек.