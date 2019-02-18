РИАМО – 18 фев. После проверки в магазине «Перекресток» в Люберцах были выявлены нарушения хранения и маркировки продукции, торговое предприятие оштрафовано на 700 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

В декабре 2018 года управление провело внеплановую проверку магазина торговой сети АО «ТД «Перекресток» на соблюдение требований ветеринарного законодательства РФ по адресу: Люберцы, 23-й километр Новорязанского шоссе. В результате проверки выявлены нарушения требований техрегламентов ЕАЭС «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности мяса и мясной продукции», «Пищевая продукция в части ее маркировки» и других.

«В январе 2019 года за нарушения требований технических регламентов ЕАЭС и ветеринарно - санитарных правил управление Россельхознадзора привлекло АО «ТД «Перекресток» к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 и по части 3 статьи 10.8 КоАП РФ, наложив административные штрафы на общую сумму 700 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

В частности, при проверке установлено, что ветеринарное свидетельство на вывоз биологических отходов оформлено в ФГИС «Меркурий» неуполномоченным лицом. В производственном помещении по измельчению мяса и производству полуфабрикатов магазина нарушен температурный режим, журнал учета температурного режима в производственном помещении не ведется, прибор, регистрирующий температурно-влажностный режим, отсутствует.

«Сотрудники управления также выяснили, что на маркировке языков говяжьих указано, что продукт является «охлажденным» и произведен АО «ТД «Перекресток», однако указанная продукция произведена в Аргентине и была заморожена и разморожена», – поясняется в материале.

Кроме того, в охлаждаемой витрине торгового зала осуществляется реализация пищевой продукции животного происхождения с нарушением температурного режима. Осмотр ветеринарным специалистом биологических отходов, получаемых при переработке сырья животного происхождения не производится.