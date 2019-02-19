РИАМО - 19 фев. В Москве со вторника стартует финал IV-го всероссийского конкурса «Делай, как я!» среди руководителей, педагогов и воспитанников военно-патриотических объединений, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Торжественное открытие мероприятия впервые состоится в стенах Общественной палаты РФ. Почетными гостями мероприятия станут Герои России, известные спортсмены и представители силовых структур.

«На IV-й всероссийский конкурс «Делай, как я!» было прислано около 600 работ из 58 регионов России, регистрация участников осуществлялась через автоматизированную информационную систему «Молодежь России». 150 лучших, прошедших конкурсный отбор, приглашены в Москву для участия в финальных мероприятиях», – отмечается в сообщении.

На протяжении нескольких дней на разных площадках Москвы и Подмосковья руководителям, инструкторам и курсантам предстоит побороться за звание лучших по стране. Руководители военно-патриотических клубов проявят профессиональные навыки организаторов и впервые организуют защиту авторских программ в стенах Московского педагогического университета.

Здесь же с целью передачи опыта студентам ОБЖ и физкультуры, инструктора проведут для них показные занятия. Воспитанники продемонстрируют свою физическую подготовку на базе 21 отдельной бригады специального назначения Росгвардии.

Помимо этого, все пройдут тестирование и презентуют заранее подготовленную визитку о личных заслугах и достижениях. В заключительный день 23 февраля проведут подведение итогов и торжественную церемонию награждения победителей.

Ежегодный всероссийский конкурс профессионального мастерства «Делай, как я!» проводится ВПЦ «Вымпел» при поддержке ФГБУ «Роспатриотцентр», «Российского движения школьников» и ВДЦ «Орленок» с целью выявления передового опыта и лучших наработок по патриотическому воспитанию молодежи