РИАМО - 18 фев. Карантин по бешенству животных сняли на ряде территорий Можайского городского округа, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания (18 февраля - ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 14 декабря 2018 года, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: деревня Андреевское Можайского городского округа», – говорится в документе.

Ограничения сняли от восточной границы деревни Коровино до северной границы деревни Храброво, далее до южной границы деревни Ивакино и далее на восток вдоль границы Можайского городского округа до восточной границы деревни Коровино.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.