РИАМО - 18 фев. Карантин по бешенству животных сняли с ряда территорий городского округа Истра, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания (18 февраля - ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 24 октября 2018 года, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: село Новопетровское городского округа Истра», – говорится в документе.

Ограничения сняли от северной границы деревни Пречистое до восточной границы деревни Савельево, далее до южной границы поселка Курсаково, далее до южной границы деревни Первомайское, и далее вдоль границы городского округа Истра до северной границы деревни Пречистое.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.