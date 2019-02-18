РИАМО - 18 фев. В Можайском переулке из-за ремонта до 25 апреля может быть ограничен доступ к платным парковкам, всего там расположены 26 парковочных мест, сообщается на сайте московского паркинга.

В связи с проведением ремонтных работ до 25 апреля ограничено дорожное движение в Можайском переулке.

«Просим автомобилистов планировать маршрут заранее с учетом того, что на время ограничения платные парковки, расположенные на этом участке, могут быть недоступны. Всего там расположено 26 парковочных мест, из них три – для инвалидов», – говорится в сообщении.

Вся подробная информация об ограничениях и перекрытиях находится на едином транспортном портале. Полный список платных городских парковок можно посмотреть на сайте parking.mos.ru, а также в мобильном приложении «Парковки Москвы».