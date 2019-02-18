РИАМО – 18 фев. Путешественники признали «Шереметьево» лучшим аэропортом России, в 2018 году были открыты рейсы по 23 новым направлениям, говорится в сообщении пресс-службы столичной воздушной гавани.

Международный аэропорт «Шереметьево» стал победителем премии Momondo Open World Awards. Победители в каждой из 16 номинаций премии определяются путем онлайн-голосования.

«Высокое качество обслуживания пассажиров в «Шереметьеве» достигается за счет постоянного развития инфраструктуры и внедрения новых сервисов. Лояльность и симпатии пассажиров и клиентов – это достойная награда за приверженность команды профессионалов «Шереметьева» высоким международным стандартам. Нам важно, чтобы пассажиры оперативно проходили формальности, вылетали вовремя, безопасно, комфортно и выбирали аэропорт «Шереметьево» как отправную точку для путешествий»,– сказала директор по связям с общественностью воздушной гавани Анна Захаренкова.

Аэропорт «Шереметьево» в 2018 году запустил новейшие объекты инфраструктуры, позволившие вывести на новый уровень качество сервиса, возможности и мощности аэропорта: новый терминал B на 20 миллионов пассажиров ежегодно с паркингом на 2,5 тысячи машино-мест, подземный межтерминальный переход с беспилотными поездами, которые перевозят пассажиров между терминалами Южного и Северного комплексов всего за 4 минуты, и другие объекты.

«Для комфортного ожидания вылета начал функционировать новый бизнес-зал «Сочи», в бизнес-залах «Москва» и «Рублев» открыты первые в России салоны Clarins Skin Spa экспресс-формата. В терминале B организован первый в аэропортах России фудкорт. Расширены возможности путешественников для комфортного шопинга: в терминалах B и E открыты новые торговые зоны Duty Free и Duty Paid», – уточняется в материале.

Снижены тарифы в паркингах и введена возможность оплачивать парковку за 30 минут вместо 60 минут, при этом первые 30 минут в паркинге терминала B бесплатные.

«Во всех терминалах аэропорта установлены стойки регистрации для товаров, подлежащих оформлению по системе TAX FREE, которые приобрели граждане иностранных государств», – добавляется в сообщении.

В 2018 году аэропорт «Шереметьево» с авиационными партнерами расширил возможности для комфортных путешествий: открыты рейсы по 23 новым направлениям.