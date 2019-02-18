РИАМО – 18 фев. В историческом парке «Россия – Моя история» на ВДНХ 23 и 24 февраля пройдет фестиваль «Защитники», гостям мероприятия представят выставку о преодолении невозможного, прет-а-порте из окопа и 3D фотозону для селфи, говорится в сообщении пресс-службы проекта «Моя история».

«Двадцать третьего и 24 февраля в историческом парке «Россия – Моя история» состоится масштабный фестиваль, приуроченный ко Дню защитника Отечества. Посетителям под эгидой праздника будет предложена вдохновляющая выставка «Герои России», посвященная торжеству человеческого духа над жизненными обстоятельствами», – говорится в сообщении.

На фестивале «Защитник» гостям предложат занять свое место в фанзоне перед джазовой, вокальной и R-n-B сценами, расширить границы понимания повседневной моды военного времени и сделать необычные селфи в креативной 3D фотозоне в компании великих полководцев прошлого и современности сможет каждый желающий.

Всем посетителям до 18 лет вход на мультимедийные выставки свободный.

Посетители смогут увидеть на выставке современных защитников Отечества в необычных образах: концепция съемок была разработана известными lifestyle-фотографами Данилом Головкиным и Ольгой Тупоноговой-Волковой, которые работают над проектом pro bono – им удалось показать героев настоящими, передав их невероятную волю и мужественность.

В фотозоне можно будет сфотографироваться с Невским, Суворовым, Жуковым и Шойгу.

«Сделать трехмерные фотоистории на 15 профессиональных камер одновременно с помощью высококачественного студийного света помогут волонтеры проекта. Многие уже сейчас бронируют время на почту info@expohistory.ru, чтобы успеть в числе первых украсить креативными снимками свои аккаунты в социальных сетях. Фотозона будет работать 23 февраля с 13:00», – уточняется в материале.

Совместно с компанией «Моспродюсер» 24 февраля в историческом парке на ВДНХ пройдет концерт, который соберет перед сценой любителей джаза и бита, классического вокального исполнения и дерзкого R-n-B, натурального звука и электроники.

В программе: Лилия Краснова, известная своими достижениями на международных конкурсах исполнительских искусств, джазовый бэнд Fortuna Brass, нашедший в гастрольном графике по Европе день, чтобы выступить на родине, и восходящая звезда hip-hop сцены Alexandra.

Также насыщенная образовательная программа праздничных выходных февраля посвящена теме мужества, защиты и любви к Родине. Узнать о том, какие великие победы сопровождали эпоху Рюриковичей, можно на экскурсии «С.С.С.Р.» (Семь смелых столетий Руси).