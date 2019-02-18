РИАМО - 18 фев. Десятилетнюю девочку ушибла обрушившаяся с дома на Ленинградском проспекте в столице лепнина, по данному факту проводится проверка, сообщила РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы Главного следственного управления СК России по столице Юлия Иванова.

«17 февраля с фасада дома, расположенного по Ленинградскому проспекту в городе Москве, произошло незначительное обрушение лепнины, в результате чего у 10-летней девочки диагностирован ушиб. По данному факту проводится доследственная проверка», – сказала Иванова.

Она уточнила, что в настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, заключила сотрудник пресс-службы.