РИАМО – 18 фев. Сумма собранных налогов на игорный бизнес в 2018 году в Москве составила более 320 миллионов рублей, букмекерские конторы, использующие лицензию ФНС России для маскировки запрещенных азартных игр, постепенно выдавливаются с рынка, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Так, в январе – феврале текущего года департаментом региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы организована работа по инвентаризации помещений, в которых ранее размещались игорные заведения.

«По результатам проведенной проверки установлено, что более чем по 30 адресам, в которых функционировали букмекерские конторы или скрывались подпольные залы игровых автоматов, открылись магазины, кафе, парикмахерские», – говорится в материале.

В частности, перепрофилируются помещения, занимаемые ранее букмекерской конторой ООО «Росбет», где под видом ставок на спорт проводились запрещенные азартные игры.

«На улице Ивантеевская вместо подобного игорного заведения начал работать магазин ортопедических товаров, на улице Новокосинская открылся детский книжный магазин, а на улице Большая Семеновская – парикмахерская», – перечисляется в сообщении.

Как показывает анализ динамики изменений и количества выявленных нарушений, в том числе благодаря поддерживаемому департаментом комплексному подходу, букмекерские конторы, использующие лицензию ФНС России для маскировки запрещенных азартных игр, постепенно выдавливаются с рынка Москвы.

«В частности, количество букмекерских контор за минувший год в городе сократилось с 535 до 476. Поступившая в 2018 году в городской бюджет сумма налога на игорный бизнес составила 322,5 миллиона рублей», – резюмируется в материале.