РИАМО - 18 фев. Карантин по бешенству животных объявили в деревне Сарыбьево городского округа Луховицы, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Установить с даты подписания (18 февраля - ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантированной территории, в границах неблагополучного по бешенству животных населенного пункта: деревня Сарыбьево городского округа Луховицы Московской области», – говорится в тексте документа.

Ограничения установлены от северной границы села Матыра до восточной границы деревни Строилово, далее до южной границы деревни Плешки, далее до западной границы деревни Власьево и далее до северной границы села Матыра.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.