РИАМО – 18 фев. Более 4 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости, выставленной столицей по специальным ценам, арендовали представители среднего и малого предпринимательства через аукционы на прошлой неделе, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

«Наиболее конкурентными процедурами стали аукционы по аренде городского имущества для среднего и малого предпринимательства – 228 заявок поступили на участие в торгах по 39 лотам. Самая серьезная конкуренция сложилась вокруг объекта, расположенного в Юго-Восточном административном округе столицы. За лот общей площадью 37,5 квадратных метров поборолись 18 участников. Итоговая цена увеличилась практически в 14 раз», – отмечается в сообщении.

Помимо этого, 32 заявки было подано на участие в электронных аукционах за право размещения нестационарной торговли.Всего реализовано пять таких объектов, из них три лота имеют назначение «Мороженое», два лота предназначены для торговли фруктами и овощами.

Также состоялся первый в этом году аукцион по реализации права размещения бахчевого развала. Лот ушел по стартовой стоимости.