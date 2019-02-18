РИАМО – 18 фев. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин считает, что стране необходим «тринадцатый нацпроект», который заинтересует бизнес и он будет вкладывать в него деньги, сообщает Газета.ru.

По его мнению, условия для того, чтобы бизнес инвестировал в нацпроекты пока не созданы. При этом Шохин отметил, что есть условный «тринадцатый национальный проект» – развитие магистральной инфраструктуры.

«Бизнес готов вкладываться в это, в том числе в высокоскоростное железнодорожное движение», – отметил глава РСПП.

По его словам, в пример можно взять проект высокоскоростной магистрали Москва – Казань, с которым правительство никак не определится.

«Правительство уже полгода думает над условиями, и несколько версий Минфин предлагал для обсуждения с бизнесом. Условно это закон о защите и поощрении инвестиций. Самый главный пункт – стабилизационная оговорка», – заявил Шохин.

Он добавил, что законопроект нужен, чтобы понимать, будет ли власть гарантировать идущему в нацпроекты бизнесу стабильность базовых регуляторных условий и налогов, в нем должны быть оговорены механизмы компенсации потерь в период реализации нацпроектов.

В прошлом году президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого разработают национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития: здравоохранение, образование, жилье, экология, автодороги, рынок труда, наука, цифровая экономика, культура, малый бизнес, сотрудничество и экспорт, магистральная инфраструктура.