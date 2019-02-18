РИАМО - 18 фев. В текущем году в рамках региональной программы капитального ремонта планируется заменить 269 лифтов в домах на северо-западе столицы, говорится в сообщении пресс-службы фонда капитального ремонта многоквартирных домов города.

«Фондом капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы устанавливается новое лифтовое оборудование отечественного производства, которое соответствуют всем современным требованиям к безопасности и энергоэффективности, а также значительно превосходит старые лифты по техническим характеристикам», - говорится в сообщении.

Новое оборудование оснащено современной лебедкой с частотно-регулируемым приводом, который позволяет обеспечить плавность движения, точность остановки и экономию электроэнергии до 40 % по сравнению со старыми образцами.

В современных моделях двери кабин оборудованы инфракрасной системой контроля, которая предотвращает их закрывание в случае, если в проеме находится человек или предмет. Для слабовидящих граждан на кнопки вызова лифта на этажах и в кабине нанесен шрифт Брайля.

«Новое современное оборудование оснащено световой индикацией направления движения и местонахождения лифта, а также синтезатором речи, который оповещает о прибытии на заданный этаж», - добавляется в материале.

Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Москвы реализуется с июля 2015 года. На сегодняшний день программа включает 27,92 тысячи домов площадью 248,8 миллиона квадратных метров, запланирован ремонт 355 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов и замена 112 тысяч лифтов.

Москва реализует комплексный подход, при котором заходя в дом одновременно ремонтируются все системы для его полного восстановления. Для этого в столице расширен список проводимых в рамках капитального ремонта работ по сравнению с установленным ЖК РФ.

«Всего выполняется до 15 видов работ: наряду с ремонтом основных инженерных систем и элементов домов (систем водоснабжения, центрального отопления, канализации, газоснабжения, подвалов, электрики, лифтов, фасадов, крыш, фундаментов) проводится ремонт систем дымоудаления и пожарного водопровода, внутреннего водостока, замена мусоропроводов», - напоминается в пресс-релизе

Также с 2017 года осуществляется замена оконных блоков в местах общего пользования, а с 2018 года в программу включен и ремонт подъездов.