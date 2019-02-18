РИАМО - 18 фев. Памятники писателю, военному корреспонденту Аркадию Гайдару, генерал-лейтенанту Михаилу Калашникову и маршалу артиллерии Митрофану Неделину установят в городах Подмосковья в 2019 году, сообщается на сайте Российского военно-исторического общества.

«В РВИО определен предварительный перечень мест установки мемориальных объектов в рамках реализации национального проекта «Культура». В 2019 году планируется установить бронзовые памятники-бюсты Героям Советского Союза Николаю Круглову и Владимиру Козлову в Богородском городском округе Московской области. Также в Клину будет установлен памятник писателю, военному корреспонденту Аркадию Гайдару», - говорится в сообщении.

В ноябре 2019 года бронзовый памятник-бюст генерал-лейтенанту Михаилу Калашникову установят в Коломне, памятник главному маршалу артиллерии Митрофану Неделину откроют в Одинцове.

Бюсты и памятники выдающимся уроженцам регионов, а также участникам боев планируется установить в Санкт-Петербурге, Вологодской, Калужской, Костромской, Курганской, Ленинградской, Липецкой, Орловской, Ростовской и Тамбовской областях, республиках Башкортостан, Бурятия и Тыва.