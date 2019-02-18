РИАМО – 18 фев. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил положение о порядке классификации российских гостиниц, которые отныне должны получать «звезды» в соответствии со своей категорией, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Я утвердил положение о квалификации или классификации гостиниц», – сказал Медведев в ходе совещания с вице-премьерами.

Он напомнил, что ранее присвоение таких звезд было добровольным.

«Кто хотел – рисовал себе эти звезды, причем зачастую вне зависимости на самом деле от реальных услуг, которые они оказывают», – отметил премьер.

Глава кабмина пояснил, что нужны особые идеи в сфере туризма и нестандартные меры поддержки. Вопрос классификации во многом связан с безопасностью страны, подчеркнул Медведев.

С 2019 года все гостиницы обяжут соответствовать классификации.

По словам премьера, документ был подготовлен достаточно быстро. Он поручил вице-премьеру Ольге Голодец провести необходимые консультации с представителями отрасли и выслушать их предложения.