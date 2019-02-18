РИАМО - 18 фев. Два семиэтажных дома на 224 квартиры в поселке Смирновка городского округа Солнечногорск ввели в эксплуатацию, изначально дома планировали сдать в 2017 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирных домов К-55 и К-56 в поселке Смирновка городского округа Солнечногорск. 122 дольщика скоро смогут заселиться в свои квартиры», ─ сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Изначально дома должны были ввести в эксплуатацию в 2017 году, но застройщик ООО «Солнечногорск-Комфорт» не выполнил обязательства в срок, в связи с чем объект был взят на контроль.

В ближайшее время в доме правительства Московской области пройдет торжественная церемония вручения ключей от квартир будущим жильцам введенных в эксплуатацию домов.