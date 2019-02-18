РИАМО - 18 фев. Информация о том, что служба поддержки каршеринга «Делимобиль» не отвечает на сообщения пользователей, не является достоверной, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы компании.

«Все работает в штатном режиме. Вероятно, на линии поддержки увеличено время ожидания, но она отвечает», - сказал собеседник агентства.

Ранее в Telegram-канале «Каршеровод» появилась информация, что служба поддержки каршеринга «Делимобиль» не отвечает на сообщения пользователей.

Каршеринг – это система поминутной аренды автомобилей. Она начала работать в столице в сентябре 2015 года. Арендовать машину могут автолюбители не моложе 21 года с водительским стажем не менее двух лет.

Стоимость аренды зависит от выбранной компании, но в среднем составляет от шести до 10 рублей в минуту. Пользователи могут бесплатно оставлять автомобили на городских платных парковках.

В настоящий момент в Москве работают операторы «Делимобиль», Car5, Anytime, YouDrive, EasyRide, BelkaCar, «Карусель», «Яндекс.Драйв», Carenda и другие.