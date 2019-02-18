РИАМО – 18 фев. Школьники в возрасте от семи до десяти лет в понедельник установили четыре рекорда России по устному счету в московском образовательном центре «Техноград», передает ТАСС.

Представители Книги рекордов России зафиксировали данные достижения ребят и вручили школьникам сертификаты.

«В номинации «Счет 100 четырехзначных чисел за наименьшее время со стихотворением Александра Пушкина «У Лукоморья дуб зеленый» установили семилетний Захар Герман и восьмилетний Руслан Мадатов. Они потратили на каждую арифметическую операцию 0,3 секунды. Сложность этой номинации состоит в том, что параллельно с вычислительными действия дети должны были прочитать наизусть стихотворение Пушкина», – говорится в сообщении.

В категории «Счет 100 однозначных чисел по уровню» Друзья + Переход через 100» рекорд по счету установил девятилетний Радомир Зорин. Он справился с каждым действием за 0,1 секунды, тоже одновременно декламируя стихотворение Пушкина.

Данный уровень предполагает, что ответ всегда получается от 91 до 109.

Кроме того, в технопарке установили рекорд в категории «Наибольшее количество детей, одновременно выполнивших счет 100 однозначных чисел по теме «Анзан» со скоростью одно действие за 0,4 секунды». Одновременно восемь детей решили предлагаемые примеры. Уровень «Анзан» предполагает, что ответы получаются разного числового порядка.

«В мероприятии по установке рекордов в «Технограде» приняли участие десять лучших воспитанников Академии развития интеллекта AMAKids от шести до 16 лет, отобранных по результатам заочного конкурса», – добавляется в материале.

Образовательный комплекс «Техноград» является подведомственным учреждением департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. Он работает на территории «Парка знаний» на ВДНХ с сентября 2018 года.

Работа «Технограда» направлена на дополнительное образование детей и повышение квалификации взрослых и студентов. Здесь можно получить навыки по 45 профессиям, обучение ведется по шести направлениям: оказание услуг населению, креативная индустрия, цифровые технологии, городская инфраструктура, промышленность и предпринимательство.